Dramma sul Gran Sasso: ritrovati i corpi dei 2 alpinisti dispersi

MeteoWeb

I corpi senza vita dei due alpinisti dispersi da domenica 22 dicembre su Gran Sasso sono stati ritrovati pochi minuti fa. In quota, da questa mattina, stanno operando squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza con il supporto aereo di un’eliambulanza della Regione Abruzzo con a bordo dei tecnici del Soccorso Alpino e di un elicottero dei Vigili del Fuoco.

Cristian Guadi e Luca Perazzini sono scivolati mentre scendevano dalla Direttissima al Corno Grande del massiccio, vetta più alta della catena montuosa degli Appennini. La tempesta di neve che ha imperversato nei giorni scorsi aveva reso impossibile individuare la loro posizione.

Uno dei due escursionisti è stato individuato subito dalle squadre dei soccorritori del Soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo e della Guardia di Finanza, l’altro da un cane dell’unità cinofila delle stesse Fiamme gialle. Le salme di Luca Perazzini e Cristian Gualdi, di Santarcangelo di Romagna (Rimini), trasferite mediante verricello su un elicottero del 118 decollato dall’Aquila, saranno portate all’obitorio dell’ospedale di Teramo, competente per territorio.

Alpinisti esperti e appassionati

Alpinisti esperti e appassionati, Cristian Gualdi e Luca Perazzini erano amici da tempo, condividevano la passione per l’alpinismo e avevano compiuto diverse scalate insieme. In una foto pubblicata da Luca su Facebook, con caschetto, corde e imbragature attorno alla vita, appaiono sorridenti in cima a una vetta innevata. Domenica, mentre erano a circa 2700 metri di quota sul Gran Sasso, sono scivolati sul versante Sud/Est del Corno Grande, nel Vallone dell’Inferno. Le operazioni di soccorso si sono più volte interrotte per il forte vento e gli accumuli di neve in quota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.