Earthshot Prize: Il CMCC si unisce alla ricerca globale di soluzioni rivoluzionarie per il clima

MeteoWeb

“Il CMCC (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici) è orgoglioso di annunciare la sua nomina per l’edizione 2025 dell’Earthshot Prize, una delle più importanti piattaforme globali dedicate all’ambiente e ai progetti di impatto positivo sul piano”, è quanto si legge in una nota. L’Earthshot Prize è un’iniziativa internazionale ambiziosa che si propone di scoprire, celebrare e promuovere soluzioni rivoluzionarie capaci di riparare i danni al pianeta, raggiungendo obiettivi semplici ma universali per il 2030.

“In qualità di Nominator ufficiale, CMCC si unisce a una rete di organizzazioni leader in tutto il mondo impegnate ad affrontare sfide planetarie significative, selezionate per la loro capacità di identificare le soluzioni più impattanti in tutti i settori. L’obiettivo del premio è identificare le soluzioni in tutti i settori, dalle iniziative di base alle aziende su larga scala. Questi Earthshots si concentrano sulla protezione e il ripristino della natura, sulla pulizia della nostra aria, sulla rinascita dei nostri oceani, sulla costruzione di un mondo senza rifiuti e sulla riparazione del nostro clima. Insieme, mirano a migliorare la vita di tutti e a creare un futuro sostenibile per le generazioni a venire”, conclude il comunicato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.