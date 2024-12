Economia circolare, la conferenza organizzata da ENEA: ospiti e temi

MeteoWeb

Giovedì 12 dicembre 2024, alle ore 9:30, si terrà a Roma la VII conferenza annuale della Piattaforma italiana per l’economia circolare (ICESP), organizzata da ENEA, che quest’anno ha come tema l’ecodesign (Sala Consiliare di Palazzo Valentini – via Quattro Novembre, 119). Interverranno, tra gli altri, il vicesindaco di Città Metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna, il direttore generale di ENEA Giorgio Graditi, il presidente di ICESP e CETMA Roberto Morabito e il direttore del dipartimento ENEA di Sostenibilità Claudia Brunori. L’evento sarà un momento di confronto su ruolo e buone pratiche dell’ecodesign all’interno del panorama europeo e degli standard italiani.

“ICESP lavora in stretta connessione con la Piattaforma europea ECESP (European Circular Economy Stakeholder Platform) e rappresenta la più strutturata ed estesa comunità di attori italiani dell’economia circolare, con oltre 900 esperti di circa 300 organizzazioni aderenti che comprendono istituzioni pubbliche locali e nazionali, imprese e associazioni di categoria, mondo della ricerca e società civile”.

