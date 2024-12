Ecuador, primo giorno senza blackout dopo tre mesi di emergenza

MeteoWeb

Primo giorno senza razionamenti elettrici in Ecuador dopo tre mesi di emergenza. Grazie al recupero di parte della capacità installata – per il miglioramento delle condizioni meteorologiche – e a seguito della riprese dell’acquisto di energia dalla Colombia, il governo di Daniel Noboa è riuscito a sospendere i blackout in tutto il territorio. Le interruzioni di energia elettrica – fino a un massimo di 14 ore al giorno – hanno fatto parte della quotidianità degli ecuadoriani negli ultimi mesi, sin dalla dichiarazione dello stato di emergenza, a causa della peggiore siccità della storia che ha prosciugato i bacini delle centrali idroelettriche. I razionamenti continuano tuttavia per sette aziende energivore: due acciaierie, due imprese minerarie e tre fabbriche di cemento.

Gli esperti concordano nel dire che, nonostante il miglioramento, è ancora presto per affermare che l’emergenza sia completamente rientrata.

