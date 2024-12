“L’efficienza energetica al centro della transizione: un pilastro per un futuro sostenibile”, l’evento al Parlamento Europeo

MeteoWeb

L’European Alliance to Save Energy ha ospitato la terza edizione dell'”European Energy Efficiency Day” presso il Parlamento Europeo. In questa occasione, Letizia Magaldi, Presidente di Kyoto Club, ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’efficienza energetica nella strategia di transizione energetica dell’Unione Europea. “L’efficienza energetica non è soltanto uno strumento conveniente per ridurre i consumi e le emissioni, ma è anche un pilastro della strategia di transizione energetica dell’UE. Dando priorità al principio Energy Efficiency First (EE1st), l’UE garantisce che i miglioramenti nell’efficienza siano integrati in ogni fase della catena del valore energetico, dalla produzione all’uso finale in vasti settori – edilizia, industrie, acqua, energia, trasporti. L’efficienza energetica è una risposta al cambiamento climatico, alla sicurezza energetica e ai costi energetici, necessaria anche per costruire il futuro delle nostre industrie”.

L’evento promosso dall’European Alliance to Save Energy, con la sua Presidente Monica Frassoni ha rappresentato un’importante opportunità di confronto sui temi dello sviluppo sostenibile e sul futuro dell’efficienza energetica in Europa. Tra i relatori presenti: Annalisa Corrado, MEP, S&D, Claudia Canevari, in rappresentanza di Mechthild Wörsdörfer, Deputy Director General, DG ENER; Seán Kelly, EPP; Bertrand Piccard, President, Solar Impulse Foundation; David Ducarme, Group Chief Operating Officer and Deputy CEO, Knauf Insulation; Yvan Verougstraete, MEP, Renew Europe; Mario Giordano, Global Public and Government Affairs, Signify; Anne Berthereau Vice President Sustainability, Owens Corning; Jutta Paulus, MEP, Group of the Greens; Benedikt Kuttenkeuler Head of Government Affairs EU, Siemens; Adèle Naudy-Chambaud Vice President EU Government Affairs, Schneider Electric.

