L’Egitto firma un accordo sul gas naturale liquefatto: i termini dell’intesa

L’Egitto ha firmato un accordo con la Giordania per utilizzare l’infrastruttura locale di unità galleggianti di stoccaggio e gassificazione e ricevere il gas naturale liquefatto (Gnl) importato. L’obiettivo dell’accordo è garantire forniture di emergenza di Gnl alla Giordania fino al completamento del nuovo porto ad Aqaba, previsto per il quarto trimestre del 2026. L’accordo prevede anche l’uso di navi gassiere tra i due paesi in caso di necessità simultanea, con una quantità giornaliera di 350 milioni di piedi cubi assegnati alla Giordania.

L’Egitto ha anche stipulato un contratto con la norvegese Hoegh Lng per il noleggio dell’unità galleggiante Hoegh Galleon Lng fino al febbraio 2026, al fine di soddisfare il fabbisogno di gas interno durante i mesi estivi. L’Egitto prevede di continuare a importare Gnl dall’estero fino al 2029-2030 per soddisfare il fabbisogno interno del paese, dato che la produzione di gas naturale è ridotta a 4,3 miliardi di piedi cubi al giorno, mentre il fabbisogno giornaliero è di circa 6 miliardi di piedi e aumenta durante l’estate.

