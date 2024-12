Elettricità, perché la Slovacchia minaccia di staccare la luce all’Ucraina

MeteoWeb

La Slovacchia minaccia di staccare la luce all’Ucraina per continuare ad assicurare il gas russo. Infatti, domani scade l’accordo per le forniture di gas al Paese da Gazprom e il presidente Robert Fico ha deciso di giocare il tutto per tutto, pur di evitare lo stop agli approvvigionamenti di gas naturale da Mosca. Una mossa che costerebbe decine di miliardi di euro ai cittadini e alle europee, secondo il presidente slovacco. Zelenskyj ha ribadito di non avere alcuna intenzione di estendere l’accordo di transito del gas naturale con la russa Gazprom. Se così fosse, da domani la Slovacchia perderebbe forniture cruciali per la sicurezza del sistema energetico del Paese. Per questa ragione, Robert Fico, il presidente dello Stato dell’Est Europa ha minacciato di sospendere le forniture di energia elettrica all’Ucraina. Una decisione che arriva dopo l’avvertimento di Fico è arrivata la scorsa settimana.

“Dopo il 1 gennaio valuteremo la situazione e le possibilità di misure reciproche contro l’Ucraina. Se è inevitabile, interromperemo l’approvazione di elettricità che l’Ucraina necessita durante i blackout. Oppure concorderemo su un diverso corso d’azione”, ha aggiunto il presidente. L’Ucraina è diventata fortemente dipendente dalle elettricità dall’Unione europea, mentre la Russia ha ridotto le sue infrastrutture di rete. Il presidente Robert Fico ha lanciato l’allarme: lo stop al passaggio del gas attraverso l’Ucraina verso la Slovacchia costerà decine di miliardi ai cittadini, alle imprese e alle infrastrutture europee. Inoltre, trovare fornitori di gas naturale alternativi porterebbe a costi maggiori per lo Stato e alla perdita di tasse di transito per un valore di mezzo miliardo di euro.

“Stiamo arrivando ad una conclusione che deve essere inaccettabile per l’Unione europea ei suoi obiettivi”, ha detto Fico, sottolineando l’importanza che l’Ue trova una soluzione per assicurare il passaggio delle forniture di gas attraverso l’Ucraina. Zelenskyj ha risposto alla minaccia di Fico accusando il presidente slovacco di voler aprire “un secondo fronte energetico”, dopo quello militare. “Sembra che Putin abbia dato a Fico l’ordine di aprire il secondo fronte energetico contro l’Ucraina a scapito degli interessi del popolo slovacco”, ha detto Zelensky su X, secondo quanto riporta Reuters.

La risposta del ministro slovacco

Il ministro degli esteri slovacco, Juraj Blanar, ha risposto che le affermazioni di Zelenskyj erano “fabbricate”. “Comprendiamo pienamente che sono esposti a un lungo conflitto bellico, ma è per questo che non dovrebbero creare nuovi nemici e fabbricare la formazione di un secondo fronte perché gli stati membri dell’Unione Europea, compresa la Slovacchia , sostengono l’Ucraina e il suo popolo”, ha scritto Juraj Blanar su Meta.

