Elton John, la rivelazione shock: “Ho perso la vista”

Sir Elton John ha fatto una rivelazione scioccante sulla sua salute, dichiarando di aver perso la vista. La confessione, descritta dai media come “straziante“, è stata fatta durante una serata speciale, il 1 dicembre, sul palco del Dominion Theatre di Londra, dove l’artista era presente per una rappresentazione di gala del nuovo musical “Il diavolo veste Prada“, per cui ha composto le musiche.

“Come alcuni di voi sapranno, ho avuto dei problemi e ora ho perso la vista“, ha dichiarato il 77enne leggendario cantante e compositore. “Non ho potuto assistere allo spettacolo, ma mi sono divertito“, ha continuato, ringraziando il marito David Furnish, “che è stato la mia roccia“.

A settembre, l’autore di “Rocket Man” aveva rivelato di avere una “visione limitata” in un occhio, conseguenza di una “grave” infezione. Nonostante la difficoltà, aveva rassicurato i suoi fan sul fatto che stava lentamente recuperando.

“Durante l’estate ho avuto a che fare con una grave infezione agli occhi che purtroppo mi ha lasciato con una visione limitata in un occhio“, aveva scritto Elton John su Instagram. “Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che la vista torni all’occhio colpito“.

Nel frattempo, Sir Elton ha continuato a brillare anche durante il suo ultimo tour di addio, che lo scorso anno lo ha visto esibirsi davanti a circa 120mila persone a Glastonbury, nel Regno Unito.

