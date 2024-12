Risveglio imbiancato in Emilia-Romagna, la neve si spinge sotto i 500 metri di quota | FOTO

MeteoWeb

Una perturbazione rapida ma intensa sta già manifestando i suoi effetti in Italia, con una tempesta che si intensifica velocemente. La “Tempesta Dionisio” è destinata a portare un significativo cambiamento nelle condizioni meteo, partendo dal Nord e estendendosi progressivamente verso il Centro e il Sud. Sull’Appennino emiliano, la neve sta cadendo anche sotto i 500 metri, imbiancando località come Civago (RE), Rovolo (MO) e Febbio (RE), come segnala Emilia-Romagna Meteo. Nevicate abbondanti si registrano sull’Appennino reggiano e modenese oltre i 500-700 metri, come a Felina (RE).

Nel Modenese, e in particolare nella zona tra San Pellegrino in Alpe e il Passo delle Radici, sulla strada provinciale 324 a Frassinoro ieri sono caduti 20 centimetri di neve. I mezzi della Provincia sono usciti per la pulizia delle strade, che al momento sono tutte aperte e percorribili, fa sapere l’ente.

Massima attenzione alle pianure orientali, in particolare quelle delle province di Ferrara e Ravenna, dove a metà mattinata si prevedono forti raffiche di vento da Nord/Est.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.