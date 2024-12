Energia, 7 miliardi di euro di investimenti nel mercato green tech in Italia: lo studio 

MeteoWeb

Sulla base delle politiche attuali, il mercato green tech globale è destinato ad aumentare da 700 miliardi di dollari nel 2023 a più di 2mila miliardi di dollari entro il 2035, un valore vicino a quello del mercato mondiale del greggio negli ultimi anni. Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia , il potenziale è di 7 miliardi stimati di euro di ulteriori investimenti nelle rinnovabili che potrebbero convergere sull’Italia nel 2025 a fronte di un quadro normativo “stabile” che “superi le incertezze dei decreti Agricoltura ed Aree Idonee e della moratoria della regione Sardegna che ha sospeso per 18 mesi i processi di autorizzazione e fermato la costruzione di impianti già avviati”. E’ quanto è emerso dalla prima edizione dell’Italian’Energy Tech Conference 2024, l’evento organizzato da Verdian Power, produttore indipendente di Energia rinnovabile parte del fondo infrastrutturale Nuveen Infrastructure e da Green Horse Advisory, advisor di riferimento per la transizione energetica nel nostro Paese, che si è tenuta a Milano. E’ quanto riporta ‘Il Sole 24 Ore’.

