A tutto Pichetto: il nucleare, l’esplosione dei consumi di energia e l’idrogeno

“Nel nostro mix”, per essere efficace, “c’è anche il nucleare, tutti i percorsi energetici vanno utilizzati”. Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, intervenendo al foro di dialogo Spagna-Italia. “Il fotovoltaico – ha aggiunto – funziona quando c’è il sole, l’eolico quando c’è il vento, i grandi investimenti dobbiamo farli sugli accumuli. Se non creiamo un sistema di accumuli con una rete che deve rinnovarsi, non andiamo da nessuna parte”. Tutto ciò va guardato con la consapevolezza che “siamo di fronte a nuova rivoluzione simile a quella vissuta dai nostri bisnonni quando c’è stato il passaggio alla modernità industriale” da un’economia improntata soprattutto sulle campagne e l’agricoltura. Si legge sul ‘Sole 24 Ore’.

“Occorre attendersi un’esplosione dei consumi di energia”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. “Le previsioni di tutti gli analisti sono che tra 20-25 anni parteciperemo a un raddoppio della domanda di energia “, ha spiegato il ministro.

L’idrogeno

“L’Italia è un ponte verso l’Africa e ha le condizioni per produrre l’idrogeno”, ha concluso Gilberto Pichetto Fratin, al XX Foro di dialogo Spagna-Italia a Barcellona.

