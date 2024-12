Energia, le intenzioni della Serbia: trovare l’accordo con l’Ungheria sul progetto dell’oleodotto

MeteoWeb

La Serbia nel 2025 punterà a raggiungere un accordo con l’Ungheria sul progetto dell’oleodotto tra i due Paesi per un collegamento all’oleodotto di Druzhba. Lo ha affermato il vice primo ministro serbo, Aleksandar Vulin. “Mi aspetto che l’accordo con l’Ungheria verrà raggiunto rapidamente. Abbiamo un progetto per questo oleodotto e stiamo già lavorando per ottenere l’approvazione da parte ungherese. Speriamo di raggiungere l’accordo con l’Ungheria il prossimo anno”. Nella sua rivista aziendale il gestore dell’oleodotto russo, Trannseft, ha affermato “che il nuovo oleodotto tra Ungheria e Serbia per un collegamento a Druzhba sarà costruito entro il 2026″.

L’oleodotto potrebbe essere lungo circa 300 chilometri, con una capacità di almeno 5 milioni di tonnellate all’anno. Il ministro russo per lo sviluppo economico, Maksim Reshetnikov, in precedenza aveva detto che Russia e Serbia avevano concordato di preparare un’infrastruttura comune per il trasporto del petrolio sul territorio serbo.

