Escursionista 68enne muore nel Lecchese, inutili i soccorsi

Una tragedia ha colpito oggi la provincia di Lecco, dove un escursionista di 68 anni ha perso la vita mentre percorreva il sentiero che da Introbio porta all’Alpe Motta, in direzione del rifugio Buzzon. Nonostante l’immediato intervento dei tecnici del soccorso alpino della Stazione di Valsassina – Valvarrone, supportati dall’elisoccorso di Sondrio di Areu, i soccorsi non sono riusciti a salvare l’uomo. Sul posto, i soccorritori hanno potuto solo “constatare il decesso“. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma la tragedia ha suscitato grande commozione tra gli operatori e la comunità locale.

