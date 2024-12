Escursionista bloccato dalla neve a San Giovanni in Fiore, salvato nella notte | FOTO

MeteoWeb

Nella notte un’operazione di soccorso ha coinvolto i vigili del fuoco e il CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) nella zona della Sila, in Calabria. Un escursionista, bloccato dalla neve a San Giovanni in Fiore, è stato raggiunto e messo in salvo. L’intervento, che ha visto il coordinamento delle squadre di soccorso, ha permesso di portare l’uomo in una zona sicura.

