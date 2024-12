Escursionista precipita in un burrone e muore nel Vicentino

MeteoWeb

Tragedia sulle montagne del Vicentino. Un’escursionista ha perso la vita dopo essere precipitata in un burrone lungo un sentiero nel Comune di Canove. La vittima, una cinquantenne, in quel momento era in escursione nella zona della valle del Bisele, percorso che in alcuni punti si trova a strapiombo nella zona dell’Altopiano di Asiago. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 13:00. La donna è scivolata in un precipizio per circa 20 metri di altezza. A dare l’allarme sono stati alcuni escursionisti.

I Vigili del Fuoco, arrivati da Asiago e Schio con il personale del Soccorso Alpino e del Suem, l’hanno raggiunta ma ne hanno potuto solo constatarne la morte per i traumi subiti durante la caduta. Il recupero del corpo è impegnativo, a causa dell’impervietà del luogo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.