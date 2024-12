Escursionista precipita in una scarpata nel Parmense: recuperato dal Soccorso Alpino

MeteoWeb

Un escursionista si è infortunato nei pressi del Rifugio Faggio dei Tre Comuni, nel Parmense, scivolando per una cinquantina di metri in una scarpata, a seguito della rottura di un parapetto in pessime condizioni. Dopo la chiamata del 118, sono scattati i soccorsi per il 49enne, residente in provincia. L’amico che era con lui ha subito attivato i soccorsi e sul posto sono arrivati i tecnici della stazione Monte Orsaro che hanno percorso la scarpata per più di un centinaio di metri per raggiungere l’infortunato. Nella caduta, l’uomo ha riportato un trauma alla testa e alla caviglia sinistra, ma è sempre rimasto cosciente.

L’uomo è stato successivamente immobilizzato e posizionato su una barella per poi essere recuperato con la tecnica del contrappeso fino al sentiero e successivamente è stato trasportato a spalla fino alla strada. È atterrato al Faggio dei Tre Comuni anche un elicottero che lo ha imbarcato per portarlo all’ospedale Maggiore di Parma. Presenti anche i Vigili del Fuoco di Borgo Val di Taro.

