Esplosione in una base militare a Gimhae dopo l’installazione di serbatoi per lo stoccaggio di sostanze pericolose

E’ di almeno tre feriti il bilancio di un’esplosione avvenuta all’interno di una base militare nella città di Gimhae, nella parte sudorientale della Corea del Sud. Lo riporta l’agenzia sudcoreana Yonhap sulla base delle notizie diffuse da Polizia e Vigili del Fuoco. Non sono chiare le cause della deflagrazione. Le vittime sono civili e hanno riportato ustioni, ma nessuno sarebbe in condizioni gravi. L’esplosione è avvenuta durante un’ispezione al termine di lavori per l’installazione di serbatoi per lo stoccaggio di sostanze pericolose.

