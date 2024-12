Esplosione al porto turistico di Lauderdale, una barca a fuoco: un morto e cinque feriti, il VIDEO drammatico

MeteoWeb

Un’esplosione di una barca in un porto turistico della Florida meridionale ha causato la morte di una persona e il ferimento di altre cinque, hanno affermato i funzionari. L’esplosione è avvenuta al porto turistico di Lauderdale, secondo quanto riferito dal soccorso antincendio di Fort Lauderdale in un post sui social media. I soccorritori hanno trasportato cinque persone negli ospedali locali, tre con ferite traumatiche. Una sesta persona è stata trovata morta in acqua diverse ore dopo dall’ufficio dello sceriffo di Broward. I vigili del fuoco hanno affermato di non aver capito subito cosa avesse causato l’esplosione.

Boat explosion and fire occurred at a Fort Lauderdale marina around 5:55 PM. Several people were injured. Footage is courtesy of EarthCam. pic.twitter.com/ZbvUKqhymJ — David Vergel (@DavidVergel97) December 24, 2024

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.