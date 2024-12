MeteoWeb

Esplosione e crollo nella notte in una villetta a Sassi, nel Comune di Molazzana (Lucca) in Garfagnana, probabilmente a causa di una fuga di gas: si cercano 2 persone tra le macerie. Sul posto Vigili del fuoco, 118, Soccorso alpino e Carabinieri. I pompieri hanno domato le fiamme e l’intervento è ancora in corso. La casa è situata in una zona isolata.

