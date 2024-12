Fake news sotto il livello del mare: il caso della Statua della Libertà

MeteoWeb

Negli ultimi anni, il dibattito sul cambiamento climatico ha suscitato una moltitudine di opinioni, spesso accompagnate da interpretazioni fuorvianti. Un esempio emblematico è l’uso delle fotografie della Statua della Libertà per negare l’innalzamento del livello del mare. A prima vista, confrontare immagini scattate a distanza di 130 anni, dal 1893 al 2023, potrebbe sembrare una prova evidente che nulla sia cambiato. Tuttavia, questa interpretazione ignora una serie di variabili fondamentali e, soprattutto, i dati scientifici disponibili.

Le fotografie in questione, oltre a essere scattate da angolazioni differenti, non tengono conto di un elemento cruciale: le variazioni delle maree. Nella zona di New York, infatti, l’escursione tra alta e bassa marea può raggiungere circa 1,5 metri, un fattore che rende le immagini inadeguate per trarre conclusioni precise sull’innalzamento del livello del mare. In realtà, le misurazioni scientifiche mostrano che dal 1880 a oggi il livello del mare nell’area è aumentato di circa 30 centimetri, con un ritmo attuale di crescita di circa 2,8 millimetri all’anno.

Questo cambiamento, sebbene apparentemente modesto, ha avuto conseguenze tangibili. Nel 2012, l’uragano Sandy ha causato gravi danni a Liberty Island e Ellis Island, sommergendo vaste aree e provocando perdite economiche per oltre 77 milioni di dollari. Inoltre, la città di New York sta affrontando un ulteriore aggravante: il fenomeno del lento sprofondamento del terreno, causato dal peso dei suoi edifici, che contribuisce ad aumentare di circa 1-2 millimetri all’anno l’effetto dell’innalzamento del livello del mare.

Guardando al futuro, le proiezioni indicano che entro il 2030 il livello del mare potrebbe aumentare di ulteriori 30 centimetri, rendendo New York ancora più vulnerabile a inondazioni e tempeste. Questi scenari sottolineano l’importanza di affrontare con urgenza il problema del cambiamento climatico, implementando strategie di adattamento e mitigazione.

Le fotografie della Statua della Libertà, se decontestualizzate, possono facilmente indurre in errore, ma i dati scientifici raccontano una storia diversa. Il cambiamento climatico non è una questione di percezioni visive immediate, ma di analisi basate su dati e misurazioni rigorose. La realtà dell’innalzamento del livello del mare è documentata e già oggi si riflette in fenomeni sempre più frequenti e devastanti. Ignorare questi segnali potrebbe costare caro, non solo a New York, ma a tutte le comunità costiere del mondo.

