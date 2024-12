Fitta nebbia nel Regno Unito, disagi e ritardi dei voli

MeteoWeb

A causa della fitta nebbia che continua a interessare diversi aeroporti nel Regno Unito, anche oggi sono in vigore limitazioni temporanee al traffico aereo nelle aree con visibilità ridotta. A comunicarlo è il servizio di controllo del traffico aereo, come riportato da SkyNews. “Le restrizioni restano attive dove la visibilità risulta bassa“, ha dichiarato un portavoce. Tra gli aeroporti più colpiti dalle interruzioni si segnalano Gatwick e Manchester, rispettivamente il secondo e il terzo scalo più trafficato del Paese. “Alcuni voli potrebbero registrare ritardi nel corso della giornata“, ha aggiunto il portavoce. Nella giornata di ieri, decine di voli in partenza da Manchester, Gatwick e Heathrow sono stati cancellati, mentre molte altre tratte hanno subito ritardi significativi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.