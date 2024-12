Flamanville, il più potente reattore nucleare francese collegato alla rete elettrica nazionale

MeteoWeb

Il reattore nucleare EPR di Flamanville (Manche), il più potente reattore francese, è stato collegato alla rete elettrica nazionale, dopo 17 anni di lavori di costruzione e 12 anni di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Lo ha annunciato il Gruppo EDF. “Alle 11.48 di sabato 21 dicembre 2024, l’EPR di Flamanville è stato collegato alla rete elettrica francese e ha iniziato a produrre i suoi primi elettroni. Si tratta di un evento storico per l’intera industria nucleare francese. L’ultima volta che un reattore è stato avviato in Francia e’ stato 25 anni fa a Civaux 2″, ha annunciato Luc Re’mont, CEO di EDF, sul suo account Linkedin.

Per il presidente francese Emmanuel Macron lsi tratta di “un grande momento per il Paese. Uno dei reattori nucleari più potenti al mondo, l’EPR di Flamanville, è stato appena collegato alla rete elettrica. La reindustrializzazione per produrre energia a basse emissioni di carbonio è ecologia alla francese rafforza la nostra competitività e protegge il clima”, ha dichiarato il Capo di Stato in un messaggio pubblicato sul social network professionale Linkedin.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.