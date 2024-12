Forte mareggiata sul litorale romano, salvate 5 persone su barca a vela

MeteoWeb

Una forte mareggiata, con onde di circa 2 metri, sta sferzando il litorale romano. Si tratta della 3ª mareggiata significativa della stagione autunnale. Il mare molto mosso e le raffiche di vento a 70 km/h hanno complicato il salvataggio di 5 persone a bordo di un’imbarcazione a vela e motore rimasta in avaria a 3 miglia al largo di Focene, sul litorale di Fiumicino. I militari della Capitaneria di Roma, a bordo di una motovedetta, con l’ausilio di un rimorchiatore, sono riusciti a trarli in salvo. “Questo soccorso ha denotato un grande coraggio e l’ottima preparazione nautica di tutti gli equipaggi impiegati che hanno letteralmente salvato la vita ai 5 occupanti l’imbarcazione. Si torna a raccomandare caldamente di non ‘prendere il mare’ quando sono previste condizioni meteorologiche in peggioramento e di controllare sempre la perfetta efficienza di scafo, motore e dotazioni di bordo“, ha sottolineato la Capitaneria.

