Forte terremoto nelle Isole Curili: scossa avvertita anche in Russia | DATI e MAPPE

Il 27 dicembre 2024, alle 12:47:36 (UTC), un forte terremoto di magnitudo Mwp 6.7 ha colpito le Isole Curili, un arcipelago situato nel mar del Giappone, a est della Russia. La scossa è stata registrata a una profondità significativa, ma non sono ancora disponibili dettagli precisi riguardo ai danni o a eventuali vittime.

Il terremoto ha avuto luogo in una delle zone sismicamente più attive del pianeta, dove le placche tettoniche si incontrano in una regione di forte instabilità geologica. La scossa è stata avvertita anche in alcune aree limitrofe, suscitando preoccupazione tra la popolazione e le autorità locali.