Una frana travolge un villaggio in Colombia: tanti morti e dispersi

Una frana ha travolto un villaggio di agricoltori tra i municipi di Argelia ed El Tambo, a ridosso del Canyon Micay, in Colombia, provocando molte vittime, feriti e una decina di dispersi. Lo riferisce Bluradio. I soccorsi non hanno ancora raggiunto il luogo della tragedia, un’area remota che connette le Ande all’oceano Pacifico nel sud del dipartimento di Cauca. Il direttore dell’Unità nazionale per la gestione dei rischi e disastri (Ungrd) Carlos Carillo ha dichiarato alla radio che sono ancora in corso verifiche di quanto accaduto. “Tutto indica che si tratti di qualcosa di molto grave“, ha detto. Un residente raggiunto al telefono ha raccontato che molti feriti vengono trasferiti verso gli ospedali con auto e furgoni privati. “Sappiamo che ci sono molti morti”, ha affermato.

