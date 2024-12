Dai fulmini l’ispirazione per produrre ammoniaca a impatto zero

MeteoWeb

Un team di ricerca guidato dall’Università di Buffalo ha sviluppato un innovativo reattore elettrochimico al plasma capace di produrre ammoniaca senza emissioni di carbonio, utilizzando solo aria e acqua. Questo progresso, descritto in uno studio pubblicato sul Journal of the American Chemical Society, rappresenta una svolta nella produzione di fertilizzanti, essenziali per l’agricoltura globale ma attualmente responsabili di un significativo impatto ambientale. Il processo tradizionale Haber-Bosch, utilizzato da oltre un secolo, richiede alte temperature e pressioni, consumando il 2% dell’energia mondiale e generando una grande impronta di carbonio.

Il nuovo reattore si ispira alla natura, precisamente ai fulmini che fissano l’azoto atmosferico trasformandolo in nutrienti per le piante. Nel dispositivo, il plasma sostituisce i fulmini e un catalizzatore in rame-palladio prende il posto dei batteri del suolo. Questo sistema produce ammoniaca verde a temperatura ambiente con un tasso di produzione competitivo, pari a 1 grammo al giorno per oltre 1.000 ore, e può essere alimentato con energia rinnovabile.

Il team prevede di brevettare la tecnologia e sta valutando la commercializzazione attraverso startup o collaborazioni industriali. Questo reattore potrebbe rivoluzionare il settore dei fertilizzanti, rendendolo più sostenibile e meno dipendente dai combustibili fossili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.