Gelo in Sila, lo spettacolo del lago Ariamacina completamente ghiacciato | FOTO

Lo spettacolo del lago Ariamacina in Sila, completamente ghiacciato. Non siamo in un palaghiaccio ma ci troviamo nel cuore della Sila Grande a oltre 1.300 metri di altitudine nel comune di Casali del Manco (Cosenza), in una delle zone più protette del Parco Nazionale della Sila. Il lago di Ariamacina è una Zsc (Zona Speciale di Conservazione) già Sic (Sito d’importanza comunitaria), questo bacino è sbarrato da una diga a valle di proprietà dell’Enel. Il lago è una miniera per l’ornitofauna acquatica pur se in questi giorni solo pochissimi uccelli sono osservabili a causa del ghiaccio che copre tutto, infatti è completamente ghiacciato a causa delle fredde temperature e delle abbondanti nevicate del periodo natalizio. Uno spettacolo mozzafiato presente della nostra regione. Le foto sono del nostro affezionato collaboratore Gianluca Congi che spesso si reca in loco per osservazioni ornitologiche.

