Gelo in Piemonte: l’inverno meteorologico inizia con brina, galaverna e ghiaccio | FOTO

In Piemonte, l’inverno meteorologico è iniziato con un calo delle temperature minime e fenomeni tipici della stagione fredda, come brina, galaverna e ghiaccio. L’espansione di un campo anticiclonico sull’Europa centrale e occidentale sta mantenendo condizioni di stabilità atmosferica nella regione, con cielo prevalentemente sereno e sole, ma anche nebbie e foschie dense che avvolgono le pianure durante le ore più fredde della giornata e al mattino.

Oggi, domenica 1° dicembre, le temperature minime sono scese ulteriormente, portando il ritorno di gelate locali. La colonnina di mercurio nella notte è scesa +2°C a Torino, -2°C a Villanova d’Asti, San Giacomo Vercellese e Vicolungo (NO). Le fredde correnti settentrionali, alimentate da una depressione che ha ormai lasciato l’Italia per dirigersi verso la Grecia, continuano a influenzare la regione.

