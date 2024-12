Germania, investimento da 457 milioni per il primo impianto di biodiesel e biokerosene

MeteoWeb

Holborn Europa Raffinerie ha annunciato un investimento di 457 milioni di euro nella costruzione di un impianto di produzione di biodiesel e biocherosene su larga scala nel suo sito di 100 ettari alla periferia meridionale del porto di Amburgo. “Si tratta del primo impianto di questo tipo in Germania”, ha dichiarato l’amministratore delegato Lars Bergmann. Nel 2027, la raffineria Holborn Europa prevede di iniziare a produrre fino a 220.000 tonnellate di biocarburante all’anno. Una seconda della domanda, si potrà produrre biodiesel per i veicoli terrestri o biokerosene per l’aviazione.

“Il progetto di cui festeggiamo l’inizio della costruzione è un passo importante nel processo di trasformazione a lungo termine di Holborn, che mira a sostituire il petrolio grezzo con materie prime alternative nell’ambito della nostra strategia di crescita”, ha dichiarato Bergmann, “in questo modo, ci concentriamo su soluzioni rinnovabili e circolari. Diventando produttori di carburanti sostenibili, amplianmo la nostra gamma di applicazioni e implementiamo tecnologie innovative che riducono la nostra impronta di carbonio”.

