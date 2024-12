Germania, lo studio su eolico e solare: i dettagli sul rapporto

MeteoWeb

Il progetto di legge del governo per l’attuazione della Direttiva (UE) 2023/2413 nei settori dell’energia eolica onshore e dell’energia solare del 9 settembre 2024 implementa le aree di accelerazione per l’energia eolica onshore dalla Direttiva modificata sulle energie rinnovabili nella legislazione nazionale. Tali norme hanno lo scopo di introdurre un cambiamento di paradigma nei processi di pianificazione e approvazione, tra le altre cose eliminando alcuni requisiti di ispezione. Nel suo ultimo rapporto presentato a Würzburg, la Fondazione per la legislazione sull’Energia ambientale (Stiftung Umweltenergierecht) ha esaminato più dettagliatamente e approfonditamente il progetto del governo. Rispetto al disegno di legge precedente, datato 2 aprile 2024, gli autori notano importanti correzioni e chiarimenti nello spirito dell’accelerazione dell’espansione dell’ Energia eolica auspicata dalla legislazione europea.

Tuttavia, osservano gli esperti di Würzburg, in molti aspetti sono ancora necessari o potenziali miglioramenti. Sul piano dei miglioramenti va indicata una più precisa definizione delle cosiddette aree di accelerazione, nelle quali procedere con maggiore velocità all’espansione degli impianti e una chiara individuazione delle cosiddette aree sensibili come aree di esclusione.

I dettagli sul rapporto

Anche sul piano dei procedimenti burocratici il disegno di legge del governo offre importanti miglioramenti, proseguono gli autori del rapporto, sia a livello di approvazione dei progetti che delle eccezioni che possono essere sollevate per le autorizzazioni: su questo piano tutto è più chiaro e promette maggiore rapidità dei processi. Inoltre, ora sono necessarie prove chiare e concrete per la determinazione degli impatti ambientali nella revisione, il che rappresenta un miglioramento rispetto al passato. E sono stati chiariti e semplificati gli obblighi di audit. Tuttavia, gli autori hanno individuato i punti deboli della bozza del governo e raccomandano a quello successivo o che emergerà dal voto del prossimo miglioramento di febbraio.

In linea di principio, il necessario cambiamento di regime tra il regolamento di emergenza UE e le aree di accelerazione secondo la direttiva modificata sulle energie rinnovabili non è stato completamente attuato. “Il progetto del governo tedesco si basa invece ancora in gran parte sul sistema precedente”, ha detto il coautore del rapporto Frank Sailerin, “per cui alle innovazioni strutturali nel sistema delle aree di accelerazione, come la pianificazione delle azioni, la presunzione di compatibilità e lo screening, non è stato dato il peso necessario”.

