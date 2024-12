In Giappone l’autunno più caldo in 126 anni

MeteoWeb

Foglie rosse da ammirare fino a dicembre a causa della colonnina di mercurio più alta del normale: il Giappone ha vissuto l’autunno più caldo da quando sono iniziate le misurazioni sistematiche della temperatura, 126 anni fa, secondo quanto ha annunciato l’Agenzia meteorologica nazionale (JMA). “La temperatura quest’anno è stata di 1,97°C sopra la norma, rendendolo l’autunno più caldo dal 1898, quando sono iniziate le statistiche“, ha affermato l’Agenzia.

Secondo la JMA, un’ondata di aria calda è la causa delle temperature particolarmente miti tra settembre e novembre in tutto l’arcipelago: la colonnina di mercurio era 2,4°C più alta della norma a Tokyo, 2,9°C a Nagoya e 1,2°C a Sapporo.

Di conseguenza, il momento per ammirare i colori vibranti del fogliame autunnale rosso e oro – un popolare passatempo giapponese e una delle principali attrazioni turistiche del Paese – è ancora in pieno svolgimento all’inizio di dicembre. Secondo la Japan Meteorological Corporation, il periodo migliore per ammirare le foglie autunnali sarà intorno al 5 dicembre a Tokyo e al 9 dicembre a Osaka, più tardi del solito.

Quest’anno il Giappone ha già registrato l’estate più calda della sua storia, insieme a molte regioni di tutto il mondo, colpite da ondate di caldo. La famosa vetta nevosa del Monte Fuji è scomparsa per il periodo più lungo mai registrato, con la neve che è riapparsa in cima solo il 6 novembre, un mese più tardi del solito.

