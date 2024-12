Giorgia Meloni a Saariselka in Lapponia: il vertice Nord-Sud in una baita sotto la neve con Babbo Natale | FOTO

MeteoWeb

Il premier Giorgia Meloni ha partecipato al vertice Nord-Sud nella pittoresca località di Saariselkä, nella Lapponia finlandese. Si tratta del primo vertice Nord-Sud dell’Unione europea in Lapponia, organizzato dal primo ministro finlandese. All’incontro partecipano quattro stati: due del sud, Italia e Grecia, due del Nord, Finlandia e Svezia. Il tema al centro del dibattito è quello dei confini sicuri, a pochi chilometri dal conflitto russo ucraino. Ed è stato Babbo Natale in persona, ieri, ad attendere e salutare i leader accompagnandoli nella baita dove si è tenuto l’incontro.

Babbo Natale, accogliendo i leader insieme al premier finlandese, ha intonato la tipica canzone di Natale di jingle bells prima dell’inizio del vertice. “Finlandia e Italia sono entrambe terre di confine e dobbiamo fare in modo che venga compreso” ha detto il premier finlandese Petteri Orpo arrivando al vertice. “C’e’ un problema comune di sicurezza e credo che riusciremo a combinare le due differenti esigenze“, ha aggiunto. Giorgia Meloni è stato il protagonista assoluto dell’incontro: ha fatto pesare il fatto di essere il leader del Paese più importante tra i partecipanti, esprimendo posizioni molto forti sulla politica estera europea.

Saariselkä , tutto sulla località che ha ospitato l’incontro

Saariselkä è una pittoresca località situata nella Lapponia finlandese, celebre per la sua natura incontaminata, le aurore boreali e le attività all’aperto.

Saariselkä si trova nel nord della Finlandia, all’interno del Parco Nazionale Urho Kekkonen, uno dei più grandi e suggestivi del paese. La località si trova a circa 250 chilometri a nord del Circolo Polare Artico, immersa in un paesaggio di tundra e foreste boreali. Il territorio è caratterizzato da colline arrotondate, chiamate “tunturi“, e da una vasta rete di fiumi e laghi che ne fanno una destinazione ideale per escursionisti e amanti della natura.

Il clima è subartico, con inverni lunghi e rigidi, ma anche con estati sorprendentemente miti. Durante l’inverno, le temperature possono scendere sotto i -30°C, mentre in estate il termometro raramente supera i +20°C.

La storia di Saariselkä è strettamente legata alla cultura Sami, il popolo indigeno della Lapponia, che ha abitato queste terre per millenni. Tradizionalmente, i Sami vivevano di allevamento di renne, pesca e artigianato. Anche oggi, la cultura Sami è profondamente radicata nella regione, con numerosi eventi e musei dedicati a preservare le tradizioni di questo popolo.

Il villaggio di Saariselkä è diventato una destinazione turistica a partire dagli anni ’70, grazie alla crescente popolarità delle attività invernali come lo sci e le escursioni con le slitte trainate dai cani. Negli ultimi decenni, il turismo ha continuato a crescere, trasformando Saariselkä in una delle mete più ambite della Lapponia. Di seguito le principali attività e attrazioni di Saariselkä:

Aurora Boreale : Una delle principali attrazioni di Saariselkä è l’aurora boreale, visibile durante le lunghe notti invernali da settembre a marzo. Numerosi tour guidati offrono l’opportunità di ammirare questo spettacolo naturale in condizioni ottimali.

: Una delle principali attrazioni di Saariselkä è l’aurora boreale, visibile durante le lunghe notti invernali da settembre a marzo. Numerosi tour guidati offrono l’opportunità di ammirare questo spettacolo naturale in condizioni ottimali. Sci e Attività Invernali : La località è famosa per le sue piste da sci di fondo e alpino, oltre alle escursioni con le ciaspole e le slitte trainate da husky o renne.

: La località è famosa per le sue piste da sci di fondo e alpino, oltre alle escursioni con le ciaspole e le slitte trainate da husky o renne. Parco Nazionale Urho Kekkonen : Con i suoi oltre 2.500 chilometri quadrati, il parco offre innumerevoli sentieri per escursioni a piedi e in bicicletta. In estate, è possibile esplorare le colline e i laghi incontaminati, mentre in inverno il parco si trasforma in un paradiso innevato.

: Con i suoi oltre 2.500 chilometri quadrati, il parco offre innumerevoli sentieri per escursioni a piedi e in bicicletta. In estate, è possibile esplorare le colline e i laghi incontaminati, mentre in inverno il parco si trasforma in un paradiso innevato. Sauna Finlandese : Un’esperienza autentica da non perdere è la sauna finlandese, spesso seguita da un tuffo in un lago ghiacciato o una sessione di “snow rolling” nella neve fresca.

: Un’esperienza autentica da non perdere è la sauna finlandese, spesso seguita da un tuffo in un lago ghiacciato o una sessione di “snow rolling” nella neve fresca. Il Villaggio di Babbo Natale : Sebbene più famoso il villaggio di Rovaniemi, anche a Saariselkä è possibile vivere l’atmosfera natalizia con escursioni tematiche e incontri con Babbo Natale.

: Sebbene più famoso il villaggio di Rovaniemi, anche a Saariselkä è possibile vivere l’atmosfera natalizia con escursioni tematiche e incontri con Babbo Natale. Gli Igloo di Vetro : Una delle esperienze più iconiche di Saariselkä è il soggiorno negli igloo di vetro, che permettono di ammirare le aurore boreali comodamente sdraiati nel proprio letto.

: Una delle esperienze più iconiche di Saariselkä è il soggiorno negli igloo di vetro, che permettono di ammirare le aurore boreali comodamente sdraiati nel proprio letto. La Cultura Sami : I visitatori possono partecipare a eventi culturali, come le corse con le renne, o acquistare artigianato locale, come coltelli intagliati e tessuti tradizionali.

: I visitatori possono partecipare a eventi culturali, come le corse con le renne, o acquistare artigianato locale, come coltelli intagliati e tessuti tradizionali. Sole di Mezzanotte : In estate, il sole non tramonta mai per diverse settimane, creando un’atmosfera magica e offrendo infinite possibilità per esplorare la natura.

: In estate, il sole non tramonta mai per diverse settimane, creando un’atmosfera magica e offrendo infinite possibilità per esplorare la natura. Come Arrivare

Saariselkä è facilmente raggiungibile in aereo grazie all’aeroporto di Ivalo, situato a circa 30 chilometri di distanza. Da lì, autobus e taxi collegano rapidamente il villaggio. Per chi viaggia in auto, le strade ben tenute rendono Saariselkä una destinazione accessibile anche durante l’inverno.

