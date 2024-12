Google Maps, chiusure fantasma su varie autostrade

MeteoWeb

Google Maps questa mattina riportava diverse chiusure fantasma sulle autostrade italiane. Il navigatore indicava blocchi non esistenti in A1, A14 e A22, come per esempio in Autobrennero a Sud di Bolzano a Sud di Trento e a Sud di Verona, ma anche in Autosole tra Piacenza e Parma, come tra Imola e Cesena: è quanto riporta l’ANSA. Intorno alle 8 le chiusure sono sparite. Non si sono registrati disagi alla viabilità.

Lo scorso maggio Google Maps, per quasi un giorno intero, segnalò un’interruzione dell’autostrada del Brennero tra Vipiteno e il confine di Stato, anche se in realtà non c’era alcun blocco.

