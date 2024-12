Google riuscirà a sopravvivere a SearchGPT? Le strategie del 2025

MeteoWeb

Con l’ascesa di modelli come SearchGPT, Google si trova di fronte a una sfida senza precedenti: mantenere il primato come punto di riferimento globale per la ricerca sul web. Durante il DealBook Summit organizzato dal New York Times, Sundar Pichai, CEO di Google, ha annunciato un piano ambizioso per il 2025, anno in cui il motore di ricerca sarà rivoluzionato per rispondere alle nuove esigenze degli utenti e contrastare la crescente popolarità di modelli avanzati di intelligenza artificiale generativa.

Google, da tempo leader indiscusso nella ricerca online, è ora chiamato a competere con strumenti come SearchGPT, che offrono risposte sintetiche e personalizzate, mettendo in crisi il tradizionale modello basato sui link. La lotta per la supremazia tecnologica è entrata nel vivo, e Google non intende cedere il passo.

SearchGPT: un nuovo standard nella ricerca online

Modelli come SearchGPT rappresentano un cambiamento radicale nel modo in cui le persone cercano informazioni. Questi strumenti utilizzano l’intelligenza artificiale generativa per fornire risposte dirette e dettagliate alle domande degli utenti, eliminando la necessità di navigare attraverso una serie di link. Questo approccio, più immediato e intuitivo, ha rapidamente conquistato gli utenti, costringendo Google a rivedere le proprie strategie.

Secondo Sundar Pichai, però, Google è pronta a rispondere. “Penso che sarete sorpresi anche all’inizio del 2025 dal tipo di cose più nuove che la ricerca potrà fare rispetto a dove si trova oggi”, ha dichiarato Pichai, lasciando intendere che il motore di ricerca di Google subirà un’evoluzione profonda per integrare funzionalità avanzate di intelligenza artificiale.

Le strategie di Google per contrastare SearchGPT

Per sopravvivere in un panorama sempre più competitivo, Google sta adottando una serie di misure innovative. Ecco i principali punti della sua strategia.

L’evoluzione di Bard

Bard, l’intelligenza artificiale generativa sviluppata internamente da Google, rappresenta il cuore della risposta dell’azienda a SearchGPT. Integrato direttamente nel motore di ricerca, Bard punta a combinare la precisione della ricerca tradizionale con la capacità dell’AI generativa di rispondere in modo conversazionale e personalizzato. Questa integrazione promette di offrire un’esperienza di ricerca più dinamica e interattiva.

Personalizzazione avanzata

Google sta investendo nell’uso dell’intelligenza artificiale per fornire risposte personalizzate, sfruttando i dati contestuali degli utenti. L’obiettivo è offrire risultati che non solo rispondano alle domande, ma anticipino le necessità degli utenti, creando un’esperienza di ricerca unica.

Ricerca multimodale

Una delle direzioni più innovative è rappresentata dalla ricerca multimodale, che permette agli utenti di combinare testo, immagini, video e persino audio in un’unica query. Questo approccio consente di ottenere risultati più completi e integrati, superando i limiti della ricerca tradizionale.

Indipendenza tecnologica

Google ha ribadito la propria indipendenza nello sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. A differenza di altri competitor, come Microsoft che si affida a OpenAI, Google sviluppa internamente le sue tecnologie, garantendo un maggiore controllo e una migliore integrazione con i propri servizi. “Loro stanno usando i modelli di qualcun altro”, ha sottolineato Pichai, riferendosi alla dipendenza di Microsoft dai modelli di OpenAI.

Ecosistema integrato

Google sta sfruttando la forza del suo ecosistema, che include servizi come Gmail, YouTube, Google Drive e Maps, per offrire un’esperienza di ricerca che nessun altro può replicare. Questo ecosistema consente a Google di integrare la ricerca in ogni aspetto della vita digitale degli utenti, creando una piattaforma onnipresente e indispensabile.

La pressione di SearchGPT e il futuro della ricerca

SearchGPT, con la sua capacità di generare risposte immediate e dettagliate, rappresenta una sfida significativa per Google. La sua ascesa riflette un cambiamento nelle aspettative degli utenti, che sempre più spesso preferiscono risposte concise e dirette, piuttosto che una lista di link.

Questo cambiamento obbliga Google a ripensare il proprio modello di business, che si basa in gran parte sulla pubblicità legata ai risultati di ricerca. Con SearchGPT e altri modelli simili che eliminano la necessità di cliccare sui link, il rischio per Google è una drastica riduzione dei ricavi pubblicitari.

Il 2025: l’anno della rivoluzione

Sundar Pichai ha descritto il 2025 come un anno cruciale per Google, in cui il motore di ricerca subirà una trasformazione radicale. Sebbene i dettagli tecnici delle innovazioni in arrivo non siano stati ancora resi noti, è chiaro che Google punta a integrare l’intelligenza artificiale generativa in ogni aspetto della ricerca.

Tra le possibili innovazioni, ci si aspetta:

Risposte conversazionali avanzate, che permettano agli utenti di dialogare con il motore di ricerca come farebbero con un assistente virtuale. Ricerca predittiva, che utilizza dati storici e comportamentali per anticipare le query degli utenti. Accesso universale alle informazioni, sfruttando la potenza del cloud per offrire risultati integrati da diverse fonti.

Google riuscirà a sopravvivere a SearchGPT?

La competizione tra Google e SearchGPT rappresenta una delle sfide più grandi nella storia della tecnologia. Da un lato, SearchGPT e strumenti simili stanno ridefinendo le regole del gioco, offrendo un’alternativa più veloce e diretta. Dall’altro, Google ha dimostrato nel corso degli anni una straordinaria capacità di innovare e adattarsi ai cambiamenti del mercato.

Con le strategie messe in campo e le risorse di cui dispone, Google ha tutte le carte in regola per mantenere il proprio ruolo di leader nel settore. Tuttavia, il successo dipenderà dalla capacità di tradurre la visione di Sundar Pichai in realtà, offrendo agli utenti un’esperienza di ricerca che non solo eguagli, ma superi le aspettative create da SearchGPT. Il 2025 sarà il banco di prova definitivo.

