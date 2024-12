Grasso nascosto predice Alzheimer con 20 anni di anticipo

MeteoWeb

Un tipo specifico di grasso corporeo potrebbe essere in grado di prevedere l’insorgenza della malattia di Alzheimer fino a venti anni prima che compaiano i primi sintomi. Questa scoperta è il risultato di uno studio condotto da Mahsa Dolatshahi, ricercatrice associata post-dottorato presso il Mallinckrodt Institute of Radiology (MIR) della Washington University School of Medicine di St. Louis, Missouri, e presentato durante la riunione annuale della Radiological Society of North America (RSNA). Il team di ricercatori ha rivelato che questo tipo di grasso si lega alle proteine anomale che si formano nel cervello umano, con un possibile impatto sullo sviluppo della malattia di Alzheimer.

La ricerca ha mostrato che modifiche dello stile di vita, mirate a ridurre il grasso viscerale, potrebbero influenzare significativamente lo sviluppo della malattia. “Questo risultato è stato scoperto perché abbiamo studiato la patologia della malattia di Alzheimer fin dalla mezza età, tra i 40 e i 50 anni, quando la malattia è nelle sue fasi iniziali, dove potenziali modifiche, come la perdita di peso e la riduzione del grasso viscerale, sono più efficaci come mezzo per prevenire o ritardare l’insorgenza della malattia”, ha spiegato Dolatshahi.

Secondo l’Alzheimer’s Association, circa 6,9 milioni di americani di età pari o superiore a 65 anni convivono con la malattia, con previsioni che indicano un aumento a 13 milioni entro il 2050, se non si sviluppano innovazioni mediche in grado di prevenirla o curarla. Lo studio ha coinvolto 80 individui di mezza età, cognitivamente normali, con un’età media di 49,4 anni, di cui il 62,5% donne. Circa il 57,5% dei partecipanti era obeso, con un indice di massa corporea (BMI) medio di 32,31. Durante lo studio, sono stati eseguiti esami come la tomografia a emissione di positroni (PET) cerebrale, risonanza magnetica (MRI) corporea e valutazioni metaboliche per analizzare il glucosio, l’insulina e il colesterolo.

L’importanza del grasso viscerale

Lo studio ha approfondito l’associazione tra BMI, grasso viscerale e sottocutaneo, resistenza all’insulina e colesterolo, con la deposizione di amiloide e tau, proteine patologiche tipiche della malattia di Alzheimer. “Abbiamo studiato l’associazione tra BMI, grasso viscerale, grasso sottocutaneo, frazione di grasso epatico, grasso e muscolo della coscia, nonché resistenza all’insulina e HDL, colesterolo buono, con la deposizione di amiloide e tau nella malattia di Alzheimer”, ha dichiarato Dolatshahi, membro del Raji Lab presso il Neuroimaging Labs Research Center del MIR. I risultati hanno rivelato che livelli più elevati di grasso viscerale erano correlati ad un aumento delle proteine amiloide e tau, che rappresentano il 77% dell’effetto di un BMI elevato sull’accumulo di amiloide. Al contrario, altri tipi di grasso non spiegavano questa correlazione. “Il nostro studio ha dimostrato che un grasso viscerale più elevato era associato a livelli PET più elevati delle due proteine patologiche distintive della malattia di Alzheimer: amiloide e tau”, ha sottolineato Dolatshahi. “A nostra conoscenza, lo studio è l’unico a dimostrare queste scoperte in persone di mezza età, con partecipanti che sono stati esaminati a decenni di distanza dallo sviluppo dei primi sintomi della demenza derivante dal morbo di Alzheimer“.

Lo studio ha anche dimostrato che una maggiore resistenza all’insulina e un più basso livello di HDL erano correlati a un livello maggiore di amiloide nel cervello. “Una delle implicazioni principali del nostro lavoro è che la gestione del rischio di Alzheimer nell’obesità dovrà porre l’attenzione ai problemi metabolici e lipidici correlati che spesso si presentano con un grasso corporeo più elevato”, ha aggiunto Cyrus A. Raji, professore associato di radiologia presso il MIR e autore dello studio. “Sebbene studi precedenti abbiano dimostrato il ruolo di un BMI elevato nel danneggiamento delle cellule del cervello, nessuno studio simile ha indagato il ruolo differenziale del grasso viscerale e sottocutaneo o del profilo metabolico, soprattutto in termini di patologia amiloide dell’Alzheimer già a partire dalla mezza età“, ha concluso Dolatshahi.

La connessione tra obesità e flusso sanguigno cerebrale

Un ulteriore studio presentato da Raji, Dolatshahi e colleghi al RSNA 2024 esamina come l’obesità e il grasso viscerale influenzino il flusso sanguigno nel cervello. In questa ricerca, i ricercatori hanno eseguito una risonanza magnetica cerebrale e addominale su individui cognitivamente normali di mezza età, con una varietà di BMI. I risultati hanno mostrato che i partecipanti con alti livelli di grasso viscerale e sottocutaneo presentavano un flusso sanguigno cerebrale inferiore rispetto a quelli con bassi livelli di grasso. “Questo lavoro avrà un impatto considerevole sulla salute pubblica perché quasi tre americani su quattro sono sovrappeso o obesi”, ha affermato Raji. “Sapere che l’obesità e il grasso viscerale influiscono negativamente sul cervello apre la possibilità che il trattamento con modifiche dello stile di vita o farmaci appropriati per la perdita di peso potrebbe migliorare il flusso sanguigno cerebrale e potenzialmente ridurre il peso e il rischio di malattia di Alzheimer”.

In sintesi, questo studio innovativo mette in luce l’importanza di comprendere i legami tra grasso viscerale e Alzheimer, suggerendo che modifiche dello stile di vita mirate possano ridurre il rischio della malattia.

