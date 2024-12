Guerra Ucraina, droni colpiscono deposito di carburante in territorio russo | VIDEO

Droni ucraini hanno colpito per la seconda volta in poco più di una settimana un importante deposito di carburante russo, nell’ambito di un “massiccio” attacco transfrontaliero alle strutture di carburante ed energia che, secondo Kiev, riforniscono l ‘Esercito di Mosca. Un incendio è scoppiato al terminale petrolifero di Stalnoy Kon, nella regione meridionale russa di Oryol, ha dichiarato il governatore locale Andrey Klychkov in un post su Telegram, aggiungendo che le forze russe hanno abbattuto 20 droni che miravano a “infrastrutture di carburante ed energia” nella provincia.

An oil depot was attacked in the village of Stalnoy Kon, 🇷🇺 Oryol region for the second time in a week pic.twitter.com/vt7Hvw80de

— C4H10FO2P ☠️ (@markito0171) December 22, 2024