Harvey Weinstein di nuovo ricoverato in ospedale a New York

Harvey Weinstein, 72 anni, è stato nuovamente ricoverato al Bellevue Hospital di New York per problemi di salute critici emersi da analisi del sangue, come comunicato dal suo avvocato, Imran Ansari. Il produttore cinematografico, detenuto al carcere di Rikers Island, soffre di una rara forma di cancro al midollo diagnosticata lo scorso ottobre, oltre a diabete e altre gravi condizioni di salute. A settembre è stato sottoposto a un intervento al cuore.

Weinstein, già condannato a 16 anni a Los Angeles per reati sessuali, attende un ulteriore processo a New York, dove la sua precedente condanna a 23 anni è stata annullata per vizi di forma. Nel frattempo, è stato nuovamente incriminato per un’aggressione avvenuta nel 2006.

Il suo team legale ha intentato una causa contro la città di New York e il sistema carcerario, accusandoli di negligenza nel fornire cure adeguate.

