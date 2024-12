Hotel Rigopiano, oggi la sentenza della Cassazione: rischio prescrizione

MeteoWeb

Oggi, 3 dicembre, la Cassazione deciderà sulla tragedia di Rigopiano, dove, il 18 gennaio 2017, una valanga travolse un hotel a Farindola (Pescara), causando 29 morti. I giudici dovranno stabilire se confermare le 8 condanne e le 22 assoluzioni emesse in Appello o riaprire il processo. Alcuni reati rischiano la prescrizione, e la complessità delle posizioni ha già ritardato il verdetto, inizialmente previsto per il 28 novembre.

Il sostituto procuratore generale ha richiesto un nuovo processo per l’ex prefetto di Pescara, Francesco Provolo, e per il sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, per riconsiderare accuse più gravi, tra cui omicidio colposo e disastro colposo. Ha anche chiesto l’annullamento delle assoluzioni di 6 funzionari della Protezione Civile dell’Abruzzo e la conferma delle condanne per dirigenti e tecnici coinvolti. La sentenza potrebbe segnare una svolta decisiva in un caso che dura da quasi 8 anni.

