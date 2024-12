Identificato il campo di battaglia più importante di Alessandro Magno: la scoperta degli archeologi

MeteoWeb

Gli archeologi turchi hanno individuato il luogo esatto della battaglia del Granico, dove Alessandro Magno (356 a.C. – 323 a.C.) ottenne la sua prima monumentale vittoria sulla strada per diventare il grande stratega militare che dominava dalla Macedonia all’India nord-occidentale. Lo scontro tra 90.000 uomini avvenne nel maggio del 334 a.C. nei pressi del fiume Granico, oggi noto come torrente Biga, che attraversa la Turchia nord-occidentale. Anche se in inferiorità numerica, Alessandro riuscì a ottenere qui il primo dei suoi tre trionfi sull’imponente impero persiano achemenide, aprendo la strada all’ellenizzazione verso est.

Gli studiosi precedenti ritenevano che la battaglia si fosse svolta nella pianura a nord del villaggio di Çınarköprü. Utilizzando analisi geomorfologiche, l’arrheologo Reyhan Körpe e il suo team hanno determinato che questo sito proposto era una palude nell’antichità, inadatta alla battaglia. Più a est, tuttavia, hanno notato una collina che corrisponde ai racconti del posatoio che i mercenari greci persiani avrebbero assunto durante i combattimenti. “I contadini locali hanno riferito di aver trovato tombe con armi su questa collina, coerentemente con le antiche testimonianze secondo cui Alessandro avrebbe seppellito i soldati macedoni caduti con le loro armi”, ha sottolineato Körpe. L’anno scorso è stata persino rinvenuta una tomba non segnata con le ossa di un uomo adulto.

Le nuove scoperte

Dopo aver concluso che la battaglia del Granico si svolse più a sud di quanto si credesse, il team di Körpe ha abbinato il lavoro sul campo a un’attenta lettura dei resoconti storici per tracciare il percorso di Alessandro verso lo scontro. Negli ultimi anni sono emerse due delle città sul percorso citate da storici come Arriano, Plutarco e Diodoro. La squadra di Körpe ha individuato la terza, Hermaion, quest’anno. Ora sanno che Alessandro ha attraversato il villaggio di Ozbek, Umurbey e Lapseki prima di raggiungere la pianura della Biga.

La battaglia del Granico è il sito meglio conservato in cui Alessandro Magno ha combattuto. Il Ministero del Turismo e della Cultura turco sta trasformando il campo di battaglia del Granico in una tappa protetta lungo il fiorente itinerario culturale di Alessandro Magno.

