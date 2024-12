Il Ciclone di Natale a Capo Milazzo: maestrale a 100km/h, VIDEO straordinario!

MeteoWeb

Capo Milazzo, situato nella Sicilia nord-orientale, in provincia di Messina, è uno dei promontori più affascinanti del Mediterraneo, noto per la sua bellezza naturale e il suo significato storico e geologico. Il Capo si protende nel Mar Tirreno formando un punto strategico tra le isole Eolie e la costa siciliana. E’ un’oasi naturalistica molto ambita, nel Comune di Milazzo, cittadina siciliana di 30 mila abitanti strategica proprio per i collegamenti marittimi con le isole Eolie.

Nelle immagini a corredo dell’articolo, l’estremità di Capo Milazzo durante la tempesta di maestrale di ieri, con venti a 100km/h e mare in tempesta.

Tutto su Capo Milazzo: storia, geografia e attrazioni

Capo Milazzo si estende per circa 7 chilometri da Milazzo verso nord-ovest, terminando in una scogliera spettacolare che si affaccia sul mare cristallino. È delimitato a est dal Golfo di Milazzo e a ovest dal Mar Tirreno. La sua posizione è particolarmente strategica, offrendo una vista panoramica sulle isole Eolie, un arcipelago vulcanico situato a poche miglia marine di distanza.

Il promontorio è caratterizzato da una morfologia variegata, con coste rocciose, insenature sabbiose e una vegetazione mediterranea rigogliosa. Tra le specie presenti, spiccano gli ulivi secolari, i fichi d’India e varie piante aromatiche tipiche della macchia mediterranea.

Capo Milazzo ospita anche un’area marina protetta, che preserva la ricchezza della biodiversità marina locale. Le sue acque sono popolate da una varietà di pesci, coralli e altre forme di vita marina, rendendolo una meta ideale per appassionati di snorkeling e immersioni.

La posizione di Capo Milazzo ha reso quest’area un punto di interesse strategico fin dall’antichità. Resti archeologici e testimonianze storiche indicano che il promontorio fosse utilizzato come punto di osservazione e difesa già in epoca greca e romana. Inoltre, la presenza del Santuario di Sant’Antonio di Padova, incastonato nella roccia lungo il promontorio, aggiunge un ulteriore valore spirituale e culturale al luogo.

Capo Milazzo è una destinazione amata dai turisti per le sue bellezze naturali e le opportunità di escursioni. Il “Sentiero della Piscina di Venere” è uno dei percorsi più popolari, conducendo i visitatori attraverso paesaggi mozzafiato fino a una piscina naturale formata dalle rocce.

Oltre alle bellezze naturali, il promontorio offre anche un’esperienza enogastronomica unica, con numerose aziende locali che producono olio d’oliva, vini e altri prodotti tipici della tradizione siciliana.

