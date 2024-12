Il ‘Diavolo Rosso’ al lavoro a Campo di Giove: così ripulisce le strade della neve

MeteoWeb

Una giornata straordinaria di lavoro si è svolta a Campo di Giove durante il Natale, con un impegno congiunto che ha visto protagonista la celebre turbina sgombraneve S244, conosciuta come il “diavolo rosso”, e una serie di mezzi gommati operativi tra le vie del paese. Grazie a queste attività coordinate, è stata garantita la piena fruibilità dell’infrastruttura ferroviaria e la perfetta accessibilità dei marciapiedi e delle principali strade del borgo, preparando il terreno per le partenze dei treni storici previste nei giorni a venire.

Un sentito ringraziamento va alle squadre di RFI e agli operatori del Comune di Campo di Giove, il cui spirito di abnegazione ha reso possibile questa impresa. Grazie al loro intervento tempestivo e accurato, i viaggiatori prenotati per i treni storici potranno godere di un’esperienza unica, resa ancora più suggestiva dalla neve che trasforma il panorama in uno spettacolo mozzafiato. In un’epoca in cui questi scenari diventano sempre più rari, l’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nella magia di un Natale d’altri tempi.

Per la giornata di domani, 26 dicembre, sono stati rimodulati orari e itinerari con partenze da Sulmona a Campo di Giove alle ore 9:00 e ritorno previsto per le ore 14:00. Tutti i viaggiatori interessati sono stati già avvisati, con la possibilità di confermare la partecipazione o di optare per la cancellazione del viaggio. Grazie ad alcune rinunce, si sono resi disponibili posti last minute per chi desiderasse cogliere l’opportunità di vivere questa esperienza esclusiva.

Si raccomanda a chi parteciperà di munirsi di abbigliamento adatto alle condizioni invernali e di calzature idonee per la neve. Per i più avventurosi, sarà gradito l’utilizzo di bob e slittini, per aggiungere un tocco di divertimento a una giornata già speciale.

Nei prossimi giorni, il protagonista indiscusso sarà proprio il paesaggio innevato, che trasformerà ogni viaggio in treno in una vera e propria escursione natalizia tra i monti. Tutti i passeggeri prenotati per le partenze del 27, 28 e 29 dicembre saranno contattati a breve per ricevere ulteriori informazioni e confermare la loro partecipazione.

Campo di Giove si prepara così a celebrare il Natale con un evento che unisce tradizione, dedizione e l’incanto di una natura incontaminata. Un’esperienza che promette di rimanere nei cuori dei partecipanti come un momento di rara bellezza e suggestione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.