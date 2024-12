Il ministro Adolfo Urso trascorre il Natale nella sua Catania: gradita sorpresa al Christmas Town

MeteoWeb

Natale di relax con la famiglia per Adolfo Urso, ministro delle imprese e del made in Italy del Governo Meloni. Il titolare del dicastero che si occupa del tema dell’aerospazio, sempre più strategico per l’Italia, ha trascorso il giorno di Natale nella sua città di origine, alle falde dell’Etna, in un contesto climatico tipicamente invernale: freddo pungente, nubi sparse e la spettacolare visuale sull’ copiosamente Etna innevata sin dalle basse quote. Ma soprattutto, Urso – come migliaia di cittadini e vacanzieri – nel pomeriggio del giorno di Natale ha visitato con la famiglia il al Christmas Town delle Ciminiere, il centro fieristico nel cuore della città, appositamente trasformato per Natale in un villaggio tematico davvero spettacolare.

Tra esibizioni musicali, parate, circo, show di magia, una splendida ruota panoramica, la pista di pattinaggio su ghiaccio, tante installazioni luminose, la casa di Babbo Natale e tantissime attrazioni per i bambini, il Ministro Urso si è lasciato andare a qualche ora di meritato riposo insieme ai familiari, celebrando così nella sua città di origine e tra la sua gente, la festività della natalità.

