Il nostro Sole potrebbe aver avuto un gemello: ecco cosa è successo

Nel vasto panorama della Via Lattea, il nostro Sole si distingue come una figura solitaria, percorrendo un’orbita isolata intorno alla galassia ogni 230 milioni di anni. Ma cosa accadrebbe se questa solitudine non fosse sempre stata la sua natura? Gli scienziati stanno esplorando una teoria affascinante: il Sole potrebbe aver avuto un compagno, un “gemello”, nei suoi primi anni di vita. Questa ipotesi apre la strada a una serie di interrogativi scientifici e cosmologici: dove potrebbe trovarsi questa stella, e quali implicazioni potrebbe avere avuto sulla formazione del nostro Sistema Solare?

Un nomade solitario in una galassia binaria

La maggior parte delle stelle nella nostra galassia esiste in coppia o in sistemi multipli, orbitando strettamente l’una intorno all’altra o mantenendo interazioni gravitazionali a lungo termine. Questo fenomeno, noto come sistema binario, è estremamente comune. Alcuni astronomi ipotizzano addirittura che tutte le stelle si formino originariamente in sistemi binari o multipli, come risultato del processo di frammentazione delle nebulose primordiali.

“È sicuramente una possibilità,” afferma Gongjie Li, astronomo del Georgia Institute of Technology. “Ed è molto interessante”. Se il Sole avesse mantenuto un compagno, le conseguenze per la Terra e per gli altri pianeti sarebbero state profonde. L’attrazione gravitazionale di una stella gemella avrebbe potuto destabilizzare le orbite, portando a oscillazioni estreme di temperatura che avrebbero reso la vita sulla Terra impossibile. Tuttavia, la stabilità odierna del nostro Sistema Solare suggerisce che, se un compagno binario fosse mai esistito, si sarebbe separato nei primissimi anni di vita del Sole.

Le origini binarie del Sole?

La formazione delle stelle è un processo complesso e affascinante. Le stelle nascono all’interno di nubi molecolari giganti, composte principalmente di idrogeno e polvere, che collassano sotto l’influenza della gravità. Questo processo di collasso, spesso accompagnato dalla frammentazione del materiale, dà luogo alla formazione di più protostelle all’interno della stessa regione di gas. Nel 2017, Sarah Sadavoy, astrofisica della Queen’s University in Canada, ha analizzato i dati di una nube molecolare nella costellazione di Perseo, una regione ricca di giovani stelle binarie.

“Se sono molto lontane [l’una dall’altra], potrebbero non interagire mai,” spiega Sadavoy. “Ma se sono più vicine, la gravità ha la possibilità di tenerle legate insieme”. La sua ricerca suggerisce che molte, se non tutte, le stelle si formano in coppia. Tuttavia, queste coppie possono separarsi rapidamente, spesso entro pochi milioni di anni, a causa delle dinamiche gravitazionali o dell’interazione con altre stelle.

Secondo questa teoria, il Sole potrebbe essersi formato con un compagno che si è poi “scappato” entro i primi milioni di anni di vita del sistema. “Se ci siamo formati con un compagno, l’abbiamo perso“, afferma Sadavoy. Oggi, questa ipotetica stella gemella potrebbe trovarsi dispersa in una delle regioni più affollate della galassia, rendendo quasi impossibile identificarla.

Indizi nella Nube di Oort

Un possibile segno dell’esistenza di questa stella compagna potrebbe essere rintracciabile nella Nube di Oort, una vasta regione di comete ghiacciate che circonda il Sistema Solare ben oltre Plutone. Amir Siraj, astrofisico dell’Università di Harvard, suggerisce che questa regione potrebbe aver trattenuto una “impronta gravitazionale” della compagna perduta. “E’ difficile produrre tanti oggetti nelle zone più lontane della Nube di Oort come vediamo,” spiega Siraj. La presenza di una stella binaria potrebbe anche spiegare la presenza ipotetica di un misterioso “Pianeta Nove” nelle regioni più esterne del Sistema Solare. Questo pianeta, ipotizzato per la prima volta nel 2016, potrebbe essere stato catturato dalla gravità di una stella compagna, secondo alcune simulazioni.

Non tutti gli scienziati, tuttavia, concordano con questa teoria. Konstantin Batygin, scienziato planetario del California Institute of Technology, ritiene che la Nube di Oort possa essere spiegata semplicemente dalla formazione del Sole in un ammasso stellare denso. “Non è affatto necessaria una compagna binaria per spiegare la Nube di Oort,” afferma Batygin. Tuttavia, egli ammette che il bordo interno della Nube potrebbe mostrare caratteristiche che suggeriscono l’influenza di una stella compagna.

Un Sole inclinato: la traccia di un gemello?

Un altro indizio intrigante è l’inclinazione del Sole rispetto al piano del Sistema Solare, un fenomeno che potrebbe essere stato causato dall’attrazione gravitazionale di un compagno binario durante la formazione del sistema. “Penso che la spiegazione più naturale sia la presenza di una stella compagna all’inizio,” dice Batygin.

Questa inclinazione, di circa sette gradi, rimane un enigma per gli astronomi, che stanno considerando varie ipotesi, inclusa quella di un’interazione gravitazionale con un oggetto massiccio o una stella compagna ormai dispersa. Studi futuri potrebbero fornire ulteriori indizi su questa anomalia.

La ricerca continua

Identificare questa stella gemella, se esiste, rimane una sfida monumentale. Il telescopio Vera Rubin, che entrerà in funzione in Cile nel prossimo anno, potrebbe offrire nuovi indizi. Esaminando dettagliatamente la struttura della Nube di Oort, gli astronomi sperano di trovare una “chiara impronta digitale” di una stella binaria. Questo strumento rivoluzionario promette di mappare il cielo notturno con una precisione senza precedenti, rivelando dettagli finora inaccessibili.

Le implicazioni per gli esopianeti

L’esistenza di una compagna del Sole solleva anche domande sulle dinamiche dei sistemi esoplanetari. Molti sistemi di pianeti orbitano intorno a stelle binarie, mostrando che tali configurazioni non necessariamente ostacolano la formazione e l’esistenza della vita. “Ci sono molti sistemi esoplanetari scoperti che orbitano effettivamente attorno a binarie stellari,” afferma Li. Alcuni di questi sistemi presentano pianeti che orbitano attorno a entrambe le stelle, creando paesaggi celesti con due soli, come nel pianeta immaginario Tatooine della saga di Star Wars.

Tuttavia, la presenza di una stella vicina può anche destabilizzare le orbite planetarie, causando oscillazioni di temperatura che potrebbero rendere difficile lo sviluppo della vita. “Dipende da quanto è lontana la stella,” aggiunge Li. Se è troppo vicina, potrebbe alterare significativamente le orbite dei pianeti, mentre una distanza maggiore potrebbe permettere una coesistenza più stabile.

Un enigma irrisolto

Il gemello perduto del Sole potrebbe trovarsi ovunque nella galassia, forse con un sistema solare tutto suo. “Forse non è rimasto troppo indietro o avanti,” suggerisce Sadavoy. “Oppure potrebbe essere dall’altra parte della galassia e non lo sapremmo“.

La ricerca di risposte continua, ma il mistero del gemello perduto del Sole rimane un affascinante puzzle cosmico che ci invita a esplorare i confini della nostra conoscenza. Mentre strumenti sempre più avanzati ci permettono di sondare le profondità dello spazio, il passato del nostro Sole potrebbe finalmente rivelare i suoi segreti più nascosti, aprendo nuove strade per comprendere la nostra posizione nell’universo.

