Il ritorno del “cappello di salmone”: l’insolita moda delle orche che affascina il web

La moda delle orche che nuotano con un salmone morto sulla testa, osservata per la prima volta negli anni ’80, sembrava ormai una curiosità del passato, almeno fino ad oggi. Nel 1987, infatti, nel Puget Sound, al largo dello Stato di Washington, le orche venivano viste con dei salmoni morti drappeggiati sulla fronte.

“Sembrava che il virus fosse trasmesso a diversi membri della popolazione“, afferma Deborah Giles, biologa di lunga data presso i Friday Harbor Laboratories dell’Università di Washington.

Anche se il comportamento aveva avuto inizio con una femmina nel K-Pod, nel giro di pochi mesi la cosiddetta mania del “cappello di salmone” si è diffusa anche nel J-Pod e nell’L-Pod, diventando infine un fenomeno visibile in tutti e tre i pod che formano il segmento di popolazione, o clan, noto come orche residenti nel sud. Questo gruppo di 71 individui si nutre esclusivamente di salmone. Tuttavia, improvvisamente, la moda dei cappelli svanì, fino al 25 ottobre 2024, quando il fotografo Jim Pasola immortalò un’orca conosciuta come J27 Blackberry, che sfoggiava un pesce argentato luccicante adagiato sulla sua testa. Nonostante alcuni avvistamenti sporadici di cappelli di salmone nel corso dei decenni, questo ha catturato l’attenzione di Internet, probabilmente per la qualità eccellente della foto di Pasola.

A 32 anni, Blackberry è troppo giovane per aver assistito alla prima moda del cappello di salmone, ma è possibile che il maschio abbia imparato questo comportamento da altri membri del J-Pod, alcuni dei quali erano ancora in vita nel 1987. “Questi sono animali incredibilmente intelligenti“, dice Giles, che ha avuto l’opportunità di osservare personalmente il comportamento del cappello di salmone una volta. “La porzione paralimbica del loro cervello è significativamente più sviluppata di quanto non lo sia negli esseri umani, e queste sono parti del loro cervello che sono associate alla memoria, alle emozioni e al linguaggio“.

