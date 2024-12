Il Sistema Solare potrebbe catturare un nuovo pianeta

MeteoWeb

Nel 2017, un oggetto misterioso di origine interstellare, chiamato ʻOumuamua, ha attraversato il Sistema Solare, segnando un momento storico per l’astronomia. La sua velocità, la traiettoria eccentrica e l’impossibilità di collegarlo a una stella madre hanno portato gli scienziati a classificarlo come il primo oggetto interstellare (Interstellar Object, ISO) mai osservato. Due anni dopo, un altro corpo, la cometa 2I/Borisov, ha confermato che il Sistema Solare è tutt’altro che isolato. Questi due eventi non sono unici nella storia cosmica: gli astronomi sono certi che oggetti interstellari abbiano visitato il nostro Sistema Solare molte volte nel corso dei miliardi di anni della sua esistenza e che continueranno a farlo in futuro.

Tuttavia, una domanda intrigante si pone: è possibile che uno di questi oggetti non solo attraversi il nostro sistema, ma vi rimanga intrappolato, diventando un membro stabile della “famiglia solare“? Un recente studio, pubblicato sulla rivista scientifica Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy da Edward Belbruno (Yeshiva University) e James Green (Space Science Endeavours), esplora proprio questa possibilità, analizzando le dinamiche matematiche che potrebbero permettere al Sole di catturare permanentemente un oggetto interstellare o persino un pianeta canaglia.

Lo spazio delle fasi: una mappa multidimensionale del Sistema Solare

Per comprendere come un pianeta canaglia potrebbe essere catturato dal Sistema Solare, bisogna introdurre un concetto complesso ma fondamentale: lo spazio delle fasi. Questo termine si riferisce a una rappresentazione matematica che descrive lo stato dinamico di un sistema, come il nostro Sistema Solare, considerando le posizioni e le velocità di tutti i corpi che ne fanno parte. In sostanza, lo spazio delle fasi è una sorta di mappa multidimensionale che include tutte le configurazioni possibili dei corpi celesti attorno al Sole.

Nel contesto del Sistema Solare, lo spazio delle fasi contiene particolari regioni chiamate punti di cattura, che rappresentano configurazioni orbitali in cui un oggetto interstellare potrebbe rimanere legato gravitazionalmente al Sole. Esistono due tipi principali di punti di cattura:

Cattura debole: si verifica quando un oggetto viene temporaneamente trattenuto in un’orbita semi-stabile, ma può sfuggire se perturbato da altre forze gravitazionali. Cattura permanente: in questo caso, l’oggetto rimane stabilmente legato al Sistema Solare senza possibilità di fuga, pur senza necessariamente raggiungere un’orbita completamente stabile.

I ricercatori descrivono la cattura permanente in termini rigorosi: “La cattura permanente di un piccolo corpo, P, attorno al Sole, S, dallo spazio interstellare si verifica quando P non può mai fuggire nello spazio interstellare e rimane catturato all’interno del Sistema Solare per tutto il tempo futuro, muovendosi senza collisione con il Sole”.

Pianeti canaglia: misteriosi viaggiatori cosmici

I pianeti canaglia sono corpi celesti espulsi dal loro sistema stellare originario. Questi vagabondi cosmici, privi di una stella madre, fluttuano nello spazio interstellare e si stima siano estremamente numerosi, forse addirittura più delle stelle stesse. Secondo i ricercatori, questa abbondanza è il risultato di interazioni gravitazionali complesse durante la formazione e l’evoluzione dei sistemi stellari: “L’architettura finale di qualsiasi sistema solare sarà modellata dalla dispersione pianeta-pianeta, oltre ai sorvoli stellari dei sistemi stellari adiacenti in formazione, poiché gli incontri ravvicinati possono tirare pianeti e piccoli corpi fuori dal sistema, creando quelli che vengono chiamati pianeti canaglia“.

Un pianeta canaglia catturato dal nostro Sistema Solare potrebbe avere un impatto significativo sull’equilibrio delle orbite planetarie. La gravità di un nuovo membro, soprattutto se massiccio come Giove o Saturno, potrebbe destabilizzare le orbite dei pianeti interni, inclusa la Terra, con conseguenze potenzialmente catastrofiche. Tuttavia, gli scienziati sottolineano che un tale scenario è estremamente improbabile e richiederebbe una combinazione precisa di fattori.

La matematica dietro la cattura

Lo studio di Belbruno e Green si basa su calcoli dettagliati dello spazio delle fasi del Sistema Solare. I ricercatori hanno identificato specifiche aperture nella sfera di Hill del Sole, una regione in cui la gravità solare domina su altre forze gravitazionali. Queste aperture, situate a circa 3,81 anni luce dal Sole in direzione del centro galattico o nella direzione opposta, rappresentano potenziali “porte d’ingresso” per oggetti interstellari.

Il modello matematico utilizzato nello studio tiene conto anche della forza di marea galattica, che può influenzare la dinamica degli oggetti interstellari in prossimità del Sistema Solare. Questo approccio rappresenta un avanzamento rispetto a studi precedenti, che consideravano solo l’interazione gravitazionale con Giove come terzo corpo: “Questa forza di marea ha un effetto apprezzabile sulla struttura dello spazio delle fasi per l’intervallo di velocità e la distanza dal Sole che stiamo considerando“, spiegano gli autori.

Un vicinato galattico affollato

Nel nostro vicinato solare, che si estende per sei parsec (circa 19,5 anni luce), ci sono almeno 131 stelle e nane brune. Gli astronomi sanno che molte di queste stelle ospitano pianeti, e probabilmente esistono altri corpi ancora da scoprire. Inoltre, le interazioni ravvicinate tra stelle sono più comuni di quanto si pensi: “Ogni milione di anni, circa due delle nostre vicine stellari si trovano a pochi anni luce dalla Terra. Tuttavia, si prevede che sei stelle passeranno da vicino nei prossimi 50.000 anni“, scrivono gli autori.

Questi incontri ravvicinati possono disturbare la Nube di Oort, un vasto guscio sferico di comete ai margini del Sistema Solare. Gli oggetti spostati dalla nube possono essere inviati verso il Sistema Solare interno o essere catturati permanentemente dal Sole.

Prospettive future: il ruolo dell’Osservatorio Vera Rubin

Il prossimo Osservatorio Vera Rubin, con il suo ampio campo visivo e la capacità di monitorare il cielo notturno in modo continuo, potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione degli ISO e dei pianeti canaglia. Questo strumento sarà fondamentale per identificare potenziali visitatori interstellari prima che entrino nel Sistema Solare e per mappare la loro distribuzione nella galassia.

Secondo i ricercatori, un pianeta canaglia che attraversi una delle aperture nello spazio delle fasi potrebbe essere catturato e restare stabilmente legato al Sole. Anche se le probabilità sono basse, la possibilità esiste, e ogni nuova scoperta ci avvicina a comprendere meglio i confini del nostro Sistema Solare.

Un nuovo membro per la famiglia solare?

L’idea che il nostro Sistema Solare possa catturare un nuovo pianeta non è solo un esperimento mentale, ma una possibilità concreta, anche se rara. Se mai dovesse accadere, le conseguenze potrebbero essere profonde, modificando l’equilibrio del sistema e offrendo una nuova opportunità per studiare un corpo celeste nato in un ambiente completamente diverso.

Per ora, restiamo osservatori di un universo in continua evoluzione, consapevoli che ogni nuova scoperta potrebbe riscrivere la storia del nostro posto nel cosmo.

