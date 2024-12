Il teletrasporto quantistico è possibile su fibre ottiche

MeteoWeb

Un passo importante è stato compiuto nel campo delle comunicazioni quantistiche: il primo esperimento di teletrasporto quantistico di informazione su una rete di fibre ottiche convenzionali ha avuto successo, aprendo la strada verso connessioni Internet molto più veloci rispetto a quelle attuali. Sorprendentemente, non sarebbero necessari cavi di nuova generazione, poiché l’infrastruttura esistente sarebbe già in grado di supportare questa tecnologia avanzata. L’esperimento, condotto presso la Northwestern University negli Stati Uniti e descritto sulla rivista Optica, ha dimostrato per la prima volta che la rete di fibre ottiche, utilizzata comunemente per le connessioni Internet, può gestire anche le comunicazioni quantistiche del futuro.

Sebbene l’idea di teletrasporto evochi scenari alla Star Trek, il fenomeno è ben lontano dalla fantascienza. Il teletrasporto quantistico si basa infatti su una proprietà fondamentale della fisica: le particelle elementari, anche a distanze enormi, possono influenzarsi reciprocamente, come se fossero in grado di “abbracciarsi a distanza“. Questa scoperta, nota come entanglement, ha portato al conferimento del Nobel per la Fisica nel 2022.

Fino a poco tempo fa, si pensava che comunicazioni quantistiche di questo tipo avrebbero richiesto infrastrutture completamente nuove, separate da quelle esistenti. Tuttavia, i ricercatori della Northwestern University sono riusciti a trasmettere informazioni utilizzando un cavo in fibra ottica tradizionale di 30 chilometri. “Nessuno pensava che fosse possibile“, ha dichiarato il coordinatore della ricerca, Prem Kumar, professore alla Northwestern, che ha guidato lo studio. “Il nostro lavoro mostra un percorso verso le reti quantistiche e classiche di prossima generazione che condividono un’infrastruttura in fibra ottica unificata. In pratica, apre la porta per spingere le comunicazioni quantistiche al livello successivo“.

Con questa scoperta, siamo un passo più vicini a rivoluzionare le connessioni globali, mettendo in discussione le tecnologie di trasmissione attualmente in uso e preparando il terreno per Internet ultra-veloci e sicuri.

