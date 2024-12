L’impegno del GLC LIPU SILA per l’ornitofauna dell’altopiano silano: pubblicate interessanti ricerche | FOTO

MeteoWeb

Il Gruppo Locale di Conservazione GLC 121 “SILA”, dopo la pubblicazione relativa alla prima nidificazione accertata di cicogna nera nella Riserva Naturale Regionale del Vergari, prodotta unitamente all’ente gestore della stessa area naturale protetta all’interno della rivista scientifica di ornitologia Alula, chiude l’anno 2024 con altre importanti pubblicazioni inerenti l’intensa opera di monitoraggio, studio e conservazione portata avanti da molti anni sul vasto altipiano calabrese della Sila. Sulla rivista di ornitologia “UDI – Gli Uccelli D’Italia” – Anno 49 (numero unico) – gennaio/dicembre 2024 – sono stati appena pubblicati articoli e note, con la collaborazione della SOI – Società ornitologica italiana e di Altura (Associazione per La Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro ambienti). La rivista UDI – Gli Uccelli D’Italia è una rivista di ornitologia, edita dal 1976, da parte della SOI – Società Ornitologica Italiana, il prossimo anno compirà 50 anni, ormai una delle pochissime riviste esclusivamente in formato cartaceo, dedicata al mondo degli studi e delle ricerche in campo ornitologico: ricerca sistematica, comportamentale, sul campo e degli studi sulle osservazioni dirette.

Elenco delle pubblicazioni

I predetti lavori sono attualmente consultabili/scaricabili – cliccando ai link di seguito elencati (Lab Glc lipu Sila):

I predetti lavori sono frutto di tanto impegno sul campo, in taluni casi le prime osservazioni sono iniziate oltre 20 anni fa, con diversi anni di attività portata avanti anche con enormi sacrifici personali e con l’unico obiettivo di indagare l’ornitofauna del territorio al fine di colmare alcuni vuoti di conoscenze o di implementarne i contenuti. Inoltre, grazie alle predette attività, sono state poste in essere azioni di tutela e conservazione, come nel caso delle segnalazioni inerenti delle utilizzazioni forestali all’interno di alcuni boschi, coincidenti con il periodo della riproduzione di specie All.I della Dir.UE “Uccelli”, in questi casi, grazie all’intervento posto in essere, si è riusciti a posticiparne gli stessi ovvero dopo il termine della stagione riproduttiva di alcune specie: picchio nero, picchio rosso mezzano, balia dal collare. Anche in occasione dei redigenti piani di gestione dei siti della Rete Natura2000, il Glc ha inoltrato all’ente gestore un dossier, suggerendo, anche in relazione alle esperienze sul campo, una serie di prescrizioni, recepite dallo stesso organo e che costituiscono un importante base di conservazione degli habitat forestali e delle specie ornitiche di rilevante importanza conservazionistica e d’interesse comunitario. L’opera di interlocuzione con gli enti preposti, ad esempio in relazione ad alcuni progetti proposti e insistenti sul sito della Rete Natura2000 – Zps Sila grande e nelle aree ad essa adiacenti, hanno permesso di studiarne le istruttorie o di presentare le relative osservazioni. Alcuni dei lavori sono stati realizzati nell’ambito del Protocollo d’intesa vigente tra la LIPU e l’ente Parco Nazionale della Sila.

