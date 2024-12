Incendi, Copernicus: nel 2024 emissioni eccezionali in America

MeteoWeb

Il regolare monitoraggio delle emissioni di incendi boschivi effettuato dal Servizio di Monitoraggio dell’Atmosfera di Copernicus (Copernicus Atmosphere Monitoring Service – CAMS) per tutto il 2024 ha evidenziato un’attività significativa in diverse regioni del mondo. Il Nord America e il Sud America hanno registrato incendi boschivi particolarmente intensi nel corso dell’anno, che hanno interessato le zone umide del Pantanal, l’Amazzonia, il Canada e gli Stati Uniti occidentali. Anche l’Eurasia orientale, compresa la zona del Circolo Polare Artico, ha registrato emissioni di incendi superiori alla media.

La maggior parte del continente americano ha subito gravi condizioni di siccità, aumentando la probabilità che si verifichino incendi boschivi di grandi dimensioni. Nella regione amazzonica, dove le condizioni di siccità sono presenti dalla metà del 2023. La stagione degli incendi nelle regioni tropicali settentrionali del Sud America, tra gennaio e aprile, è stata particolarmente intensa, con una significativa attività di incendi in Venezuela e nello Stato brasiliano settentrionale di Roraima. Anche la Bolivia ha registrato un aumento delle emissioni di incendi nei primi mesi dell’anno, un modello che è continuato per gran parte del resto dell’anno.

La regione del Pantanal, la più grande area umida tropicale del mondo, ha registrato un’attività di incendi boschivi senza precedenti nel 2024, con gravi conseguenze per questo ecosistema. I dati CAMS sulle emissioni di carbonio da incendi riflettono questo insolito aumento dell’attività degli incendi nello stato di Mato Grosso do Sul (dove si trova la maggior parte delle zone umide del Pantanal) per il periodo maggio-giugno, dove le emissioni di carbonio da incendi nella regione sono stimate a 3.3 megatonnellate di carbonio; il valore più alto nei 22 anni del set di dati CAMS sulle emissioni da incendi e quasi tre volte le precedenti emissioni più alte per questo periodo, nel 2009. A titolo di confronto, nello stesso periodo gli incendi nell’Amazzonia legale hanno prodotto 7.6 megatonnellate di carbonio.

Complessivamente, per l’anno, le emissioni totali stimate di incendi per il Mato Grosso do Sul sono stimate a 18.8 megatonnellate di carbonio e sono le più alte nel set di dati sulle emissioni di incendi del CAMS. Le emissioni annuali totali stimate di 176.6 megatonnellate di carbonio per l’Amazzonia Legale sono state le più alte dal 2010.

Inoltre, la stagione degli incendi in Messico e America centrale, che di solito si svolge tra marzo e maggio, ha registrato emissioni superiori alla media. In particolare, il Nicaragua ha registrato le più alte emissioni di carbonio da incendi boschivi nel set di dati CAMS per lo stesso periodo.

Oltre agli incendi boschivi del Pantanal, sia la Bolivia che il Brasile hanno continuato a registrare una significativa attività di incendi durante tutto l’anno. Questo fenomeno è stato particolarmente estremo in Bolivia, dove le emissioni annuali di carbonio da incendi boschivi sono state le più alte nel set di dati CAMS GFAS con un ampio margine. A causa dell’intensa attività degli incendi, alcune aree della Bolivia e del Brasile hanno registrato un grave degrado della qualità dell’aria per periodi prolungati. In alcune regioni, le concentrazioni di particolato fine PM2.5 hanno superato le linee guida dell’OMS sulla qualità dell’aria per le concentrazioni medie giornaliere di PM2.5 di 15 μg/m3 per tutto agosto, settembre e ottobre.

Mark Parrington, scienziato senior del Copernicus Atmosphere Monitoring Service, ha commentato: “Gli incendi boschivi in Nord e Sud America sono state le regioni che si sono distinte maggiormente nelle emissioni globali di incendi per il 2024. La portata di alcuni incendi ha raggiunto livelli storici, soprattutto in Bolivia, nel Pantanal e in alcune zone dell’Amazzonia, mentre gli incendi canadesi sono stati ancora una volta estremi, anche se non ai livelli del 2023. Gli impatti di tutti questi incendi hanno avuto ripercussioni su scala continentale sulla qualità dell’aria, con elevate concentrazioni superficiali di particolato e altri inquinanti che sono persistite per diverse settimane. Nel CAMS monitoriamo da vicino gli incendi della vegetazione in tutto il mondo durante l’anno, per comprendere meglio come le stagioni degli incendi possano cambiare e cosa questo significhi per la qualità dell’aria e i potenziali impatti.”

Anche le regioni del Nord America hanno registrato una significativa attività di incendi boschivi nel 2024. Ampie zone del Canada occidentale sono state nuovamente colpite da incendi significativi, dopo il numero estremo di incendi e di emissioni stimate nel 2023. A maggio sono state registrate emissioni significative di incendi nella Columbia Britannica nord-orientale, con una stima delle emissioni di carbonio che ha raggiunto le 13.5 megatonnellate di carbonio per la provincia durante il mese, il totale più alto di maggio nel set di dati GFAS per la provincia e tre volte superiore al totale di maggio 2023. Gli incendi selvaggi sono continuati ad alta intensità per tutto il resto dell’estate, con emissioni significative in Alberta, Territori del Nord-Ovest e Saskatchewan. Alla fine della tipica stagione degli incendi, il Canada ha registrato le seconde più alte emissioni di carbonio da incendi selvaggi nel set di dati GFAS, ben al di sopra della media e solo al di sotto dei valori senza precedenti del 2023.

Negli Stati Uniti, lo Stato della California ha registrato le maggiori emissioni di carbonio nel mese di luglio, mentre l’Oregon ha registrato il totale più alto tra giugno e agosto. Nonostante questi intensi incendi, le emissioni di carbonio negli Stati Uniti sono complessivamente leggermente inferiori alla media 2003-2023. L’Europa ha vissuto una stagione degli incendi vicina alla media, con alcuni episodi significativi, come quelli verificatisi in Portogallo a settembre e in Macedonia settentrionale, Grecia e altre parti dell’Europa orientale e dei Balcani durante i mesi estivi.

Nella regione superiore dell’ASEAN, le emissioni di incendi tradizionalmente elevate hanno mantenuto una tendenza alla riduzione negli ultimi due decenni per la maggior parte dei Paesi. Le emissioni sono state generalmente inferiori alla media per la stagione 2024 (gennaio-marzo), con alcune eccezioni alla fine della stagione, soprattutto in Myanmar e Laos. Infine, con l’avanzare dell’estate dell’emisfero meridionale, il CAMS sta monitorando attentamente gli incendi di boscaglia in Australia.

