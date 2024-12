Incendio a Parigi, appartamento divorato dalle fiamme | VIDEO

MeteoWeb

Un incendio è scoppiato questa mattina al penultimo piano di un edificio situato in rue de la Pépinière, nel 9° arrondissement di Parigi, di fronte alla stazione di Saint-Lazare. Le fiamme sono partite da un appartamento vuoto, in ristrutturazione, situato sotto i tetti di un palazzo. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente, ma le operazioni sono ancora in corso. Al momento, l’origine dell’incendio non è ancora chiara.

Gli abitanti dei piani inferiori e i commercianti al piano terra, che affacciano sulla stazione, sono stati evacuati. Fortunatamente, non si registrano feriti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.