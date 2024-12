Incidente aereo in Corea del Sud: ritrovate due scatole nere

MeteoWeb

Sono state ritrovate le due scatole nere dell’aereo di linea precipitato in Corea del Sud provocando la morte di 179 delle 181 persone a bordo. Lo ha annunciato il vice ministro dei Trasporti di Seul, Joo Jong-wan, durante una conferenza stampa. “Il mio pensiero va alle tante famiglie in Corea del Sud che oggi sono in lutto a seguito del drammatico incidente aereo. Mi unisco in preghiera per i superstiti e per i morti”. Così Papa Francesco dopo l’Angelus da piazza San Pietro.

